Zusammenstoss zwischen zwei Junglenkerinnen

Eine 18-jährige Autofahrerin fuhr am Freitagabend, 23.55 Uhr, auf der Tschachenstrasse in Bilten in Richtung Schäniserstrasse. Das teilt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung mit. Als sie mit ihrem Auto in die Schäniserstrasse einfahren wollte, habe sie das entgegenkommende Auto einer 19-Jährigen übersehen, welche von Schänis in Richtung Bilten fahren wollte.

Bei der Kollision habe sich das Auto der 18-Jährigen überschlagen und sei auf dem Dach gelandet. Wie es heisst, konnten sich die beiden Lenkerinnen sich nach dem Unfall selbstständig zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus begeben. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. (red)