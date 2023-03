Malixerstrasse in Chur: 23-Jähriger gerät mit Auto über die Böschung

Ein Autofahrer fuhr am Dienstagmittag kurz vor 11.30 Uhr über die Malixerstrasse in Richtung Malix. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, geriet der 23-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve zu weit nach rechts und fuhr über die Böschung weiter. Anschliessend sei er in die Stützmauer geprallt und mit seinem Auto zum Stillstand gekommen.