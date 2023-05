Zeugenaufruf: 14-jähriger Velofahrer muss Auto ausweichen

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, ist ein 14-jähriger Velofahrer gegen 13 Uhr am Montagnachmittag auf der Rangsstrasse in Zizers verunfallt. Laut seinen Schilderungen war er in Richtung Vialstrasse unterwegs, als ihm auf seiner Fahrbahnhälfte ein weisses Auto entgegengekommen ist. Der Velofahrer musste nach rechts ausweichen und stürzte. Allenfalls kam es beim Ausweichmanöver zu einer seitlichen Kollision mit dem Auto, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei.

Die Verletzungen des 14-Jährigen mussten ambulant behandelt werden. Die Kantonspolizei Graubünden bittet die lenkende Person oder Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsstützpunkt Nord in Chur zu melden. Dies unter folgender Nummer: 081 257 75 80. (red)