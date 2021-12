Wegen Sekundenschlaf: Kollision auf Schwandener Hauptstrasse

Gegen 8 Uhr am Freitagmorgen war ein 57-jährige Autofahrer unterwegs auf der Hauptstrasse von Linthal in Richtung Glarus. Wegen eines Sekundenschlafs verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Lieferwagen und einem Personenwagen kollidierte. Dies schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung.