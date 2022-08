Vortrittberechtigtes Auto übersehen

Der Fahrer eines Autos war am Montagnachmittag auf der Löwenstrasse in Richtung Oberurnen unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus vermeldet. Auf Höhe Bogenstrasse habe der 57-Jährige rechts ein vortrittsberechtigtes Auto übersehen und es sei dann zu einer Kollision gekommen. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Wie es heisst, entstand an beiden Autos Sachschaden. (red)