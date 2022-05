Vortrittberechtigtes Auto übersehen

Ein Autolenker verliess am Montag um 8.45 Uhr die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich bei der Ausfahrt Bilten, wie die Kantonspolizei Glarus schreibt. Er habe beabsichtigt, nach links auf die Schäniserstrasse in Richtung Bilten abzubiegen. Dabei habe der 72-Jährige ein von links vortrittsberechtigtes Auto übersehen und es sei zu einer Kollision gekommen. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Während der Räumungsarbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau, heisst es. (red)