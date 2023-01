Beim Feuerwehrposten in Schwanden knallt es

Am Montagmittag ist in Schwanden eine Autofahrerin bei einer Kollision mit einem anderen Auto verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, wollte der Lenker eines Personenwagens beim Feuerwehrstützpunkt Kärpf nach rechts auf die Sernftalstrasse in Richtung Mitlödi einzubiegen. Dabei übersah der 50-Jährige links das vortrittsberechtigte Auto einer 47-Jährigen. Bei der Kollision zog sich diese unbestimmte Verletzungen zu. Die Frau wurde mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

(kapo)