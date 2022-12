Auto landet in Mollis auf dem Dach, die vier Insassen befreien sich selber 

Vier Männer sind in der Nacht auf Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Mollis leicht verletzt worden. Ihr Fahrzeug war auf der Netstalerstrasse ins Schleudern geraten. Der Wagen überquerte zunächst die Gegenfahrbahn und kam dann auf dem Dach liegend in einem Bachbett zum Stillstand. Die vier Insassen konnten sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte. Am Auto entstand Totalschaden. Weil Betriebsstoffe ausliefen, musste die Ölwehr aufgeboten werden. Der 19-jährige Lenker musste den Führerausweis abgeben. Zudem ordnete die Staats- und Jugendanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. (sda)