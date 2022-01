Viehanhänger kippt auf die Seite

Die Lenkerin eines Geländewagens war bei winterlichen Strassenverhältnissen mit einem leeren Viehanhänger in Richtung Luchsingen unterwegs. In einer Linkskurve verlor die 20-Jährige die Kontrolle über die Fahrzeugkombination. Diese geriet rechts von der Fahrbahn, fuhr auf die angrenzende Leitplanke und kippte dadurch nach rechts auf die Seite. Die Lenkerin begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig zur hausärztlichen Kontrolle. Am Wagen, dem Anhänger sowie an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden, schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. (kapo)