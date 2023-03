In Näfels scheitert die Täterschaft am Opferstock 

Wie die Glarner Kantonspolizei am Freitag mitgeteilt hat, wurde am Donnerstagnachmittag in der katholischen Kirche in Näfels versucht, den Inhalt des Opferstocks zu stehlen. So versuchte eine unbekannte Täterschaft, den Opferstock gewaltsam aufzubrechen, was jedoch misslang. Am Opferstock entstand jedoch ein Schaden in der Höhe von mehreren Hundert Franken.