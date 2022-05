Verschiedene Täterschaft beschädigt Warenautomaten

Am Freitagabend wurden beim Bahnhof Glarus gegen 17.45 Uhr und beim Bahnhof Niederurnen um circa 22.45 Uhr Selecta-Warenautomaten beschädigt. Dies schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. In beiden Fällen konnte die unterschiedliche Täterschaft ermittelt werden.

Zudem kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu Beschädigungen eines Käse-Warenautomaten an der Gäsistrasse in Mollis. Gemäss Kantonspolizei Glarus wurde dabei versucht, die Türe aufzubrechen. Zu einem ähnlichen Fall kam es dann auch noch am Sonntag gegen 09.30 Uhr am Bahnhof Ennenda. Auch dabei wurde versucht, die Türe eines Warenautomaten aufzubrechen. Wie es heisst, wurden polizeiliche Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zur Täterschaft oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen können, sich per Telefon unter 055 645 66 66 zu melden.

(red)