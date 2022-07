Vermisstmeldung: Gesucht wird Luis Jenny

Luis Jenny wird seit dem Verlassen der Arbeitsstelle am Mittwochnachmittag, 27. Juli, um 16.15 Uhr, bei der Argo an der Emserstrasse 30 in Chur vermisst. Eine umfangreiche Suchaktion verlief ergebnislos, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Signalement

Jenny ist 1,80 Meter gross, hat dunkelbraune kurze gelockte Haare. Er trug eine blaue Arbeitshose, eine dunkelblaue Fleece-Jacke, ein dunkles T-Shirt sowie Arbeitsschuhe und ein rotes Baseball-Cap.

Er ist auf Medikamente angewiesen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, sich beim Polizeistützpunkt Beverin in Thusis unter der Nummer 081 257 53 50 oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.