Verletzte nach Schüssen seitens Polizei in Näfels

Die Kantonspolizei Glarus war am Samstagabend laut eigenen Angaben mit zwei Patrouillen wegen eines gemeldeten Einbruchdiebstahls in einem Ferienhaus im Gebiet Oberseetal oberhalb von Näfels ausgerückt. Die Beamten errichteten daraufhin auf der Oberseestrasse eine Strassensperre. Später näherte sich das Auto mit den mutmasslichen Einbrechern, und die Polizei wollte diese verhaften. Im Zuge dessen sei es zu mehreren Schussabgaben durch verschiedene Polizisten gekommen, schreibt die Sicherheit und Justiz Staats- und Jugendanwaltschaft Glarus in einer Medienmitteilung.