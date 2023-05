Töff kollidiert in Trimmis mit abbiegendem Auto

Ein 37-jähriger Autofahrer beabsichtigte am Mittwoch gegen 7.45 Uhr in Trimmis von der Hauptstrasse links zur Molinära abzubiegen. Gleichzeitig überholte ein 17-jähriger Töfffahrer das Auto. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, kam es dabei zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Töfffahrer kam von der Strasse ab und stürzte auf eine Wiese. Wie es heisst, begab sich der Leichtverletzte selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt nun ab, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. (red)