Auto kollidiert in Schiers mit wendendem Fahrzeug

Ein 47-jähriger Mann fuhr am Dienstag um 18.45 Uhr mit seinem Auto auf der Prättigauerstrasse von Küblis in Richtung Landquart. Bei der Verzweigung Ascherapark wollte er wenden und in die ursprüngliche Richtung fahren, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Eine hinter ihm fahrende 52-jährige Frau rechnete nicht mit diesem Manöver und kollidierte mit dem wendenden Fahrzeug.