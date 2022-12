Schwerer Verkehrsunfall zwischen Schiers und Grüsch

Wer im Moment auf der Prättigauerstrasse zwischen Klosters und Landquart unterwegs ist, muss viel Zeit einrechnen. Die Nationalstrasse A28 zwischen Schiers und Grüsch ist derzeit in beide Richtungen gesperrt, wie auf «tcs.ch» ersichtlich ist. Auf Nachfrage bei der Kantonspolizei Graubünden heisst es, es handle sich um einen schweren Verkehrsunfall. So standen die Rega, Ambulanz und Feuerwehr im Einsatz. Mehr Informationen werde es voraussichtlich am Freitagmorgen geben, so Mediensprecher Roman Rüegg. Bis 21 Uhr muss der Verkehr umgeleitet werden. Besucherinnen und Besucher des Spengler Cups werden gebeten, über Thusis nach Davos zu reisen. (red)

