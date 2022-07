Verkehrsbehinderungen in Davos am Wochenende

Am Samstag, von 7 bis 21 Uhr, wird in Davos Platz die Talstrasse zwischen der Guggerbach- und Mittelstrasse für jeglichen Motorfahrzeugverkehr gesperrt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Die Verkehrsumleitung erfolge über die Promenade, Einmündung Heiligkreuz bis Hotel Belvédère / Abzweigung Kurgartenstrasse, heisst es. Auf der Mattastrasse zwischen Sportgeschäft Hofmänner und Albanakreuzung (Einmündung in die Talstrasse) sei mit starken Einschränkungen und Behinderungen zu rechnen. Sämtliche Einschränkungen im Überblick:

Clavadelerstrasse

Die Zufahrt bis Clavadel/Abzweigung Klinik ist möglich. Zwischen Clavadel und Mühle Sertig ist die Strasse für den Motorfahrzeugverkehr am Samstag ganztags gesperrt und nur für Anwohner befahrbar. Der Busbetrieb der Verkehrsbetriebe Davos (VBD) von Davos nach Sertig verkehrt gemäss Fahrplan.

Klosters/Monbiel

Am Samstagvormittag ist im Dorfkern sowie in Monbiel mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen sowie Sperrungen zu rechnen.

Sertigstrasse

Die Sertigstrasse bleibt an beiden Tagen zwischen Mühle und Sertig tagsüber für den Motorfahrzeugverkehr gesperrt. Es stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

VBD Busbetrieb Dischma/Dürrboden

Der Busbetrieb Linie 312 von Davos Dorf nach Teufi und Dürrboden verkehrt gemäss Fahrplan.

VBD Busbetrieb Sertig/Schwingfest

Zwischen Bahnhof Davos Platz und Sertig verkehrt die Linie 308 gemäss Fahrplan.

Für Besucher des Schwingfestes am Sonntag im Sertig fährt zwischen Bahnhof Davos Platz und Sertig Dörfli in der Zeit von 7.30 bis 17 Uhr rund alle 30 Minuten ein Shuttle-Service. Ein- und Ausstieg sind ausschliesslich beim Bahnhof Davos Platz, Reitstall Frauenkirch und im Sertig Dörfli möglich.

Die Kantonspolizei Graubünden, die Gemeindepolizei Davos, sowie die Gemeindepolizei Klosters empfehlen den Zuschauern die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.