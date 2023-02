Pfanne mit Öl verursacht Küchenbrand

Am Samstagmorgen, um 5.30 Uhr, erreichte die Kantonale Notrufzentrale der Kantonspolizei Glarus die Meldung, dass es in Glarus an der Landstrasse zu einem Küchenbrand gekommen sei. Die Bewohner der Liegenschaft konnten den Brand selbstständig löschen, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

Ein Bewohner hatte vergessen die Herdplatte auszuschalten, wodurch sich eine Pfanne mit Öl entzündete. Glücklicherweise wurde der Brand rechtzeitig bemerkt und es kamen keine Personen zu schaden. An der Kücheneinrichtung entstand jedoch erheblicher Sachschaden. (red)