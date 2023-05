Velofahrerin muss nach Sturz ins Spital gebracht werden

Auf der Hauptstrasse in Domat/Ems verunfallte am Mittwoch eine 85-jährige Velofahrerin. Laut Kantonspolizei Graubünden war sie um 8.40 Uhr von Reichenau in Richtung Ortszentrum unterwegs. Von der Via Tuma Casté her wollte eine 69-jährige Autofahrerin die Hauptstrasse queren, um in die Via Scherrat einzufahren. Dabei stürzte die Velofahrerin und verletzt sich mittelschwer, wie es heisst.

Drittpersonen und die Autofahrerin betreuten die 85-Jährige bis ein Team der Rettung Chur eintraf. Dieses versorgte die Verletzte weiter und brachte sie ins Kantonsspital Graubünden. (red)