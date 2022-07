Velofahrer fällt über eigenen Lenker und verletzt sich

Laut der Kantonspolizei Glarus hat sich der Unfall am Samstagmittag ereignet. Der Velofahrer fuhr von Richisau kommend in Richtung Klöntalersee, als er ein Bremsmanöver seiner vorausfahrenden Begleiterin zu spät bemerkte.

Gemäss Kantonspolizei betätigte er zu heftig die Vorderradbremse, wodurch er kopfvoran über den eigenen Lenker fiel und zu Boden geschleudert wurde. Dabei verletzte sich der Biker am Kopf und wurde für weitere Abklärungen mit der Rega in eine Spezialklinik geflogen. Am Velo entstand Sachschaden. (red)