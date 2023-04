Autofahrer weicht zu weit nach rechts aus und mäht den Strassenzaun um

Die schmale Molliserstrasse hat so ihre Tücken – besonders wegen des Werkverkehrs. Dies musste am Dienstag ein Autofahrer am eigenen Leib erfahren. Der 45-Jährige war laut Mitteilung der Kantonspolizei Glarus kurz vor 12 Uhr zwischen Mollis und Netstal unterwegs, als er sein Auto beim Kreuzen eines Lastwagens zu weit nach rechts lenkte und daraufhin mit dem Strassenzaun kollidierte. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An der Strasseneinrichtung und am Fahrzeug entstand Sachschaden. (red)