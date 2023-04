60-Jährige landet in Bilten auf der Mittelinsel

Am Dienstagmittag hat es auf der Schäniserstrasse in Bilten einen Unfall gegeben, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Eine 60-Jährige war auf der Autobahn in Richtung Chur unterwegs und verliess diese bei Bilten. Bei der Kreuzung wollte sie rechts in Richtung Bilten und Niederurnen abbiegen.