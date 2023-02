Forstarbeiter wird von Stahlseil getroffen und verletzt

Einige Arbeiter waren am Mittwochnachmittag mit der Montage eines Seilkrans beschäftigt. Dieser sollte Holz zwischen Tschierv und Fuldera im Gebiet Plaun da las Vals transportieren. Mittels eines Flaschenzugs wurde dabei ein Tragseil gespannt, das an Bäumen befestigt war. Als die Arbeiter die Spannung mithilfe eines digitalen Messgeräts überprüfen wollten, riss ein am Flaschenzug befestigtes Spannseil und traf einen Forstarbeiter. Der 42-Jährige wurde dabei an der linken Schulter schwer verletzt und stürzte einige Meter den Hang hinunter. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei vom Donnerstag hervor.

Die Arbeitskollegen des verletzten Forstarbeiters führten erste Hilfemassnahmen durch, riefen Rettungskräfte und fuhren den Mann aus dem Wald. Anschliessend flog ihn die Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Nun ermittelt die Kantonspolizei den genauen Hergang dieses Arbeitsunfalls. (red)