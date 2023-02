Auto erleidet Totalschaden, nachdem Fahrer kurz einnickt

Am Donnerstagmorgen ereignete sich um 5.30 Uhr auf der Autobahn ein Unfall. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A3 von Feldkirch herkommend in Richtung Zürich. Vor der Ausfahrt Mühlehorn nickte er wegen Sekundenschlafs kurz weg und kollidierte zuerst links, dann rechts mit der Betonmauer am Rand der Fahrbahn, ehe er auf der Normalspur zum Stillstand kam. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Personenwagen entstand hingegen Totalschaden, so die Kantonspolizei. (kapo)