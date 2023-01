Autofahrerin gerät in Bilten beim Überholen ins Schleudern

Am Donnerstagmorgen verlor eine Person auf der Autobahn in Bilten die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Wie die Kantonspolizei Glarus schreibt, war die Autofahrerin bei winterlichen Strassenverhältnissen unterwegs. Auf der Überholspur kam die 32-Jährige ins Schleudern, geriet rechts von der Fahrbahn ab und knallte in einen Wildzaun.