Unfall auf der A3 in Benken

Am Freitag, kurz nach 7 Uhr, hat sich auf der Autobahn bei Benken ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet. Wie die Kantonspolizei Glarus vermeldet, sei ein Autofahrer in Fahrtrichtung Zürich beim Reichenburgerkreuz in die Ausfahrt Richtung Schmerikon gefahren. Dort bildete sich eine Kolonne.

In der Folge gelang es dem 27-Jährigen nicht, sein Fahrzeug rechtzeitig hinter dem vorausfahrenden Auto zum Stillstand zu bringen. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An den Autos entstand jedoch Sachschaden. (so)