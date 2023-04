Autofahrerin prallt auf der Autobahn A3 in die Tunnelwand

Am Mittwoch ist es auf der Autobahn A3 um 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Glarner Kantonspolizei mitteilt. Eine Lenkerin war mit ihrem Auto im Ofeneggtunnel auf der Normalspur Richtung Zürich unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen lenkte die 46-Jährige ihr Auto in einer Rechtskurve nach links auf die Überholspur und stiess in der Folge seitlich in die Tunnelwand. Sie blieb unverletzt, das Auto wurde aber beschädigt und es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. (kapo)