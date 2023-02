44-Jähriger stürzt beim Gleitschirmfliegen in Rüti ab und stirbt

Ein Gleitschirmpilot startete am Dienstag gegen 15.30 Uhr vom Gumen in Braunwald aus. Wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt, flog er in Richtung Linthal. Aus noch unbekannten Gründen geriet er in einen Spiralflug und prallte ungebremst auf eine Wiese bei Rüti.

Personen, die den Vorfall beobachteten, begannen mit der Reanimation und alarmierten die Rettungsflugwacht, welche die Reanimation nach ihrer Ankunft weiterführte. Trotz der Wiederbelebungsmassnahmen verstarb der 44-Jährige noch am Unfallort, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (red)