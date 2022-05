Unbestimmte Rückenverletzungen nach Arbeitsunfall

Aus noch ungeklärten Gründen ereignete sich kurz nach acht Uhr bei Bauarbeiten entlang der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich ein Unfall. Dies schreibt die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung. Ein Bauarbeiter war gestolpert und fiel in der Folge rückwärts in eine rund zwei Meter tiefe Baugrube. Dabei zog er sich unbestimmte Rückenverletzungen zu. Die Rega flog den 48-Jährigen ins Kantonsspital Graubünden. Der Unfallhergang wird untersucht. Für die Landung des Helikopters wurde die Autobahn A3 kurzzeitig gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. (red)