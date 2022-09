Unachtsam aber unverletzt

Der 36-jährige Autolenker war am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der Molliserstrasse in Fahrtrichtung Netstal unterwegs. Wegen einer Unachtsamkeit geriet sein Fahrzeug zu weit nach rechts, wo es mit dem Zaun kollidierte, jedoch auf der Strasse blieb. Beim Unfall wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Am Auto und am Zaun entstand Sachschaden. (red)