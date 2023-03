Jugendliche haben in Chur 36-mal gesprayt

36 Schriftzüge brachten sie in Chur an, zwei in Waltensburg. Betroffen waren öffentliche Gebäude, Bushaltestellen und Moloks.

Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 21'000 Franken, heisst es in der Mitteilung. Die Jugendlichen zeigen sich mehrheitlich geständig. (red)