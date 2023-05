Ein Reisebus blockiert die Strasse am Malojapass

Am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr ist ein 47-jähriger Chauffeur von Maloja talwärts in Richtung Bergell gefahren. In einer Rechtskurve ist der Reisebus mit dem hinteren Überhang auf der Strasse aufgesetzt und dabei stecken geblieben. Sämtliche Versuche, den Bus zu bewegen, blieben erfolglos. Er konnte nur noch durch ein Spezialfahrzeug eines Abschleppdienstes aus der misslichen Lage befreit werden. Dies teilte die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mit.

Die Malojastrasse war deshalb rund zweieinhalb Stunden für alle Fahrzeuge in beide Richtungen gesperrt. Der Chauffeur wird nun zur Anzeige gebracht, weil er laut Kantonspolizei Graubünden einen Fahrfehler gemacht hat. (ivk)