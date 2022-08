Trottinettfahrer mit Kopfverletzung im Spital

Ein Sporttrottinettfahrer ist am Donnerstag um 14.50 Uhr in Filzbach in Richtung Talalp auf der Habergschwändstrasse gefahren. Der 31-Jährige stürzte, als er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei verletzte er sich unbestimmt am Kopf und verlor das Bewusstsein. Die Rega flog ihn ins Kantonsspital Glarus, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. (red)