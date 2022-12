Frau stirbt nach Tauchunfall in Murg

Ein Tauchlehrer und drei Assistenten machten am Sonntagvormittag bei Murg mit drei Tauchschülern einen Tauchgang im Walensee. Nach jetzigen Erkenntnissen bekam eine 28-jährige Frau laut einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen unter Wasser Panik. Ihr Tauchpartner versuchte, sie beide mittels Notaufstieg an die Oberfläche zu bringen. Dabei löste sich die Frau und trieb nach unten. Zwei weitere Taucher aus der Gruppe konnten die leblose Frau schliesslich an die Oberfläche bringen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen durch einen Notarzt und den Rettungsdienst verstarb sie noch vor Ort. Die Polizeitaucher der Kantonspolizei St. Gallen untersuchen den genauen Unfallhergang. (kapo)