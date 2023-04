Motor geht in Schwanden in Flammen auf

Damit hat ein Autobesitzer in Schwanden am Sonntagabend wohl am allerwenigsten gerechnet: Als er kurz nach 18 Uhr zu seinem parkierten Auto zurückkehrte, bemerkte er die Flammen, welche unter der Motorhaube seines Autos hervorzüngelten. Der Mann verständigte umgehend die Feuerwehr. Die Feuerwehr Kärpf konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, wie die Kantonspolizei Glarus am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe eine unbekannte technische Ursache im Bereich der Autobatterie zum Brand geführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.