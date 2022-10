Töfffahrer zieht sich bei Unfall in Netstal Prellungen zu

Am Dienstag um 18.30 Uhr ist es auf der Landstrasse in Netstal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer war in Richtung Glarus unterwegs und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah der 31-Jährige laut der Kantonspolizei Glarus ein Motorrad auf der Gegenfahrbahn. Bei der Kollision mit dem Heck des Autos zog sich der Motorradfahrer Prellungen zu. Der 18-Jährige begab sich selbstständig zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (kapo)