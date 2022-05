Töfffahrer verliert in Rechtskurve die Kontrolle

Am Sonntag fuhr ein 48-Jähriger kurz nach 23.30 Uhr über die Hauptstrasse H13 von Sufers kommend in Richtung Norden, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Höhe Staumauer verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug, stürzte und blieb auf einem Ausstellplatz neben der Strasse bewusstlos liegen. Durch einen Automobilisten sei der verletzte Motorradfahrer bis zum Eintreffen einer Ambulanz notfallmedizinisch betreut worden.

Das Ambulanzteam der Rettung Mittelbünden brachte den mittelschwer Verletzten ins Spital nach Thusis. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt. (red)