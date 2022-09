Töfffahrer kollidiert mit Strassenmauer

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr auf der Kerenzerstrasse. Dies teilte die Kantonspoliziei Glarus in einer Mitteilung mit. Der Töfffahrer war talwärts in Richtung Mollis unterwegs. Nach der Rechtskurve unterhalb von Beglingen lenkte er zu weit nach rechts und kollidierte mit der Strassenmauer.

Gemäss Mitteilung zogen sich der 16-jährige Lenker und seine 15-jährige Beifahrerin beim Unfall unbestimmte Bein- und Handverletzungen zu. Sie wurden mit der Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gebracht. Am Töff entstand Sachschaden. (red)