Töfffahrer kollidiert auf dem Flüalapass mit Leitplanke

Ein 50-Jähriger fuhr am Montag um 15.25 Uhr mit seinem Töff auf der Flüelastrasse von der Passhöhe in Richtung Susch. Laut der Kantonspolizei Graubünden stürzte er nach Chant Blau in einer Linkskurve und kollidierte mit der Leitplanke. Er zog sich mehrere Brüche zu.

Drittpersonen versorgten den Verletzten bis eine Rega-Crew eintraf, und ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur flog. Der Töff wurde bei dem Unfall beschädigt und musste aufgeladen und abtransportiert werden. (red)