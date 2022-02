Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Postauto und Personenfahrzeug

Gegen 17.00 Uhr am Freitag sei ein Personenwagen von Chur in Richtung Lenzerheide unterwegs gewesen. Auf Höhe Heidsee zwischen Valbella und der Lenzerheide kollidierte der Personenwagen laut der Kantonspolizei Graubünden frontalseitlich mit einem entgegenkommenden Postauto. Beide Insassen des Personenwagens seien noch an der Unfallstelle verstorben, laut der Medienmitteilung. Der Postautochauffeur und die 15 Fahrgäste im Postauto seien mit einem Schrecken davon gekommen.