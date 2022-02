Stau zu spät bemerkt

Ein Autofahrer war am Montag auf der Autobahn bei Niederurnen in Fahrtrichtung Chur unterwegs. Bei einem Überholmanöver bemerkte der 79-Jährige zu spät, dass das Auto vor ihm wegen eines Staus abbremste. Es kam zu einer Auffahrkollision. Danach kollidierte das auffahrende Auto seitlich mit einem auf Sattelschlepper, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Die beiden Autos wurden total beschädigt und am Sattelschlepper entstand Sachschaden. Als Folge des Unfalls und während der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau. (dje)