Stall durch Brand zerstört

In der Nacht auf Montag ist es in einem Schopf am Niederberg in Näfels zu einem Brand gekommen. Die aufgebotene Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Der Schopf wurde durch das Feuer zerstört. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache wird durch die Ermittlungsbehörden untersucht. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, wird eine fahrlässige Verursachung vermutet. (red)