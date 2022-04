Sprayereien in Netstal

Die unbekannte Täterschaft besprayte an der Bahnhofstrasse, Ennetbachstrasse und am Lindenweg in Netstal mehrere Hausfassaden, Mauern und Fahrzeuge. Dies teilt die Kantonspolizei Glarus mit. Auch am Bahnhof seien diverse Schmierereien angebracht worden. Wie hoch der Sachschaden genau ist, könne noch nicht gesagt werden. Die Kantonspolizei Glarus bittet um Hinweise an die Nummer 055 645 66 66. (red)