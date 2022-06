Sieben illegale Spielautomaten entdeckt

Vorermittlungen führten zur Annahme, dass in einem Clublokal in Chur illegale Spielbankenspiele angeboten werden, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Bei einer Hausdurchsuchung am Donnerstagabend seien die Clubbetreiberin und der Clubbetreiber kontaktiert worden. Wie es heisst, hat die Kantonspolizei sieben Spielbankenspielautomaten beschlagnahmt.

Der mutmassliche Lieferant der Automaten, eine ausserkantonal wohnhafte Person, sei am selben Abend in Chur festgenommen worden. Die kontrollierten Personen werden nun wegen Widerhandlungen gegen das Geldspielgesetz an die Eidgenössische Spielbankenkommission verzeigt. (red)

Ziele des Geldspielgesetzes



- Die Bevölkerung soll angemessen vor den Gefahren geschützt werden, die von den Geldspielen ausgehen; dazu zählt insbesondere die Gefahr vor exzessivem Geldspiel.

- Die Geldspiele sollen sicher und transparent durchgeführt werden.

- Ein Teil der Bruttospielerträge der Spielbanken wird zugunsten der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung verwendet.