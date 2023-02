55-Jähriger schläft am Steuer ein und prallt in parkiertes Auto

Am Dienstag ereignete sich um circa 17.30 Uhr in Netstal an der Lerchenstrasse, ein Selbstunfall eines Lieferwagens mit Sachschadenfolge. Ein 55jähriger Lenker fuhr von Riedern kommend in allgemeine Richtung Norden, als er Infolge eines Sekundeschlafes die Herrschaft über das Fahrzeug verlor. In der Folge prallte er in einen korrekt abgestellten Personenwagen und anschliessend in einen Betonsockel.