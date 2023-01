Wegen Sekundenschlafs Unfall gebaut: Führerschein weg

Um 9 Uhr am Sonntag ereignete sich auf der Kantonsstrasse in Netstal in Fahrtrichtung Glarus ein Selbstunfall. Ein 18-Jähriger kam mit seinem Auto eingangs Netstal wegen eines Sekundenschlafs mit hohem Tempo von der Strasse ab.

Laut Kantonspolizei Glarus prallte das Auto in eine Strassenlaterne und fuhr unkontrolliert noch circa 100 Meter über Wiesland und auf der Strasse weiter. Am Auto und der Strasseneinrichtung sei Sachschaden entstanden. Der Fahrer blieb unverletzt. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Für die Unfallaufnahme und Räumung waren Funktionäre von Polizei, Feuerwehr, Strassenunterhalt, Abschleppdienst und der technischen Betriebe im Einsatz. (red)