Selbstunfall im Crapteig-Tunnel

Eine 46-jährige Frau fuhr am Samstagmorgen um 5.40 Uhr mit einem Auto auf der Autostrasse A13 von Thusis kommend in Richtung Andeer. Im Crapteig-Tunnel geriet die Lenkerin mit dem Personenwagen zu weit nach rechts, fuhr in die SOS-Nische und kollidierte am Ende dieser mit einem Anpralldämpfer, wie die Kantonspolizei mitteilt. Durch den heftigen Aufprall verletzte sich die Frau mittelschwer und wurde durch die Rettung Mittelbünden ins Spital Thusis überführt.