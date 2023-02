Betrunkener entfernt sich von Unfallstelle und lässt beschädigtes Fahrzeug stehen

Ein betrunkener 42-jähriger Autolenker fuhr in Chur auf der Loëstrasse in Richtung Cadonaustrasse und kollidierte mit dem am rechten Strassenrand befindlichen Hinweissignal für einen Fussgängerstreifen.

Wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt, entfernte sich der Lenker, ohne sich um den Schaden zu kümmern und liess das beschädigte Fahrzeug am Unfallort stehen. Die Stadtpolizei Chur konnte den Verursacher ermitteln und zu Hause antreffen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graubünden wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet, dem Autolenker wurde der Führerausweis abgenommen. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur noch abgeklärt. (red)