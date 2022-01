Sekundenschlaf führte zu Totalschaden

Am Mittwoch ist eine Autofahrerin um 13.15 Uhr in Richtung Elm gefahren. Wegen eines Sekundenschlafs verlor die 63-Jährige die Kontrolle über ihr Auto. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte, geriet das Auto auf Höhe des Truppenparkplatzes rechts von der Fahrbahn, durchbrach den Strassenzaun und kollidierte mit einem Betonkandelaber. Am Strassenrand entstand Sachschaden und das Auto wurde total beschädift.Personen verletzten sich beim Unfall keine. (so)