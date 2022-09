Sechs Verletzte bei schwerem Unfall in Mitlödi

Um 17.30 Uhr am Samstag kam es in Mitlödi zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Ein 29-Jähriger Autofahrer war in Fahrtrichtung Glarus unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Auf der Höhe der Horgenberg-Kreuzung bremste er ab, um nach links abzubiegen. Ein Lieferwagen, der hinter ihm fuhr, prallte heftig in das Auto und schob es mehrere Meter weiter.

Schwer, mittelschwer und leicht verletzt

Bei dem Unfall wurden der Autofahrer und eine 59-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Eine weitere Mitfahrerin, die 29 Jahre alt ist, wurde laut Mitteilung mittelschwer verletzt. Der 25-jährige Fahrer des Lieferwagens und zwei 21-jährige Mitfahrer wurden leicht verletzt.

Vor Ort standen drei Rettungshelikopterteams, drei Ambulanz-Besatzungen, rund 15 Angehörige der Feuerwehr Kärpf, das Care-Team Glarus sowie acht Polizisten im Einsatz.

Die Hauptstrasse zwischen Mitlödi und Glarus war während dreieinhalb Stunden gesperrt, wie es weiter heisst. Bei den Umleitungen sei es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

(so)